Прокуратура Муравленко проверит господрядчика: рабочим не платят зарплату

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Строительную фирму, которая прокладывает дорогу от Карамовки до Муравленко, проверяет городская прокуратура. Основанием для проверки послужили публикации в Интернете работников индивидуального предпринимателя, которые заявили, что им не платят зарплату.

– Прокуратурой Муравленко по поручению прокуратуры автономного округа организована проверка в связи с опубликованием сообщений о фактах невыплаты заработной платы гражданам, осуществляющим работы по строительству участка дороги от Карамовки до Муравленко. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, выполняющих указанные работы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – пообещало ведомство.

Тревогу забили супруги дорожных строителей: мужей месяцами нет дома, а потом они возвращаются без детей. С этим они обратились к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову.

– Дмитрий Андреевич! Разберитесь с начальством тех, кто делает дорогу от Карамовки до Муравленко, а точнее ИП Тигронян, который отказывается выплачивать зарплату людям, которые там работали: семьи с детьми осталась без денег! – написала одна из жен.

Сам предприниматель Гагим Тигронян не отрицает, что не выплачивал зарплату работникам, но поясняет, что строителей не было на объекте, а это подрывает сроки выполнения работ. Получается, что из-за этого подрядчик еще и штраф выплатит.

– Помимо них на объекте у меня работает еще 30 человек. Вы можете спросить каждого об условиях труда – никто не жалуется, все получают деньги в срок, – сказал Тигронян.

Спрашивать у работников предприятия будут как прокуроры, так и специалисты департамента экономики Ямала, который взял на контроль инцидент.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Правительство Ямала опубликовало статистику рынка труда, согласно которой самыми востребованными специалистами являются строители.

– Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест по видам экономической деятельности: строительство (37%), транспортировка и хранение (10%), добыча полезных ископаемых (9%), государственное управление (7%), образование (5%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (5%), торговля (5%), – говорится в документе.