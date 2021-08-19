Полицейские поймали браконьера с поличным на речке Приуральского района

На браконьерство пошел 34-летний житель поселка Товопогол Приуральского района, мужчину без разрешения на рыбалку задержала полиция. Фото: полиция Приуральского района

Ловил щекура и сырка на речке Малый Нырнан, за что поплатится рублем или свободой – тут решать суду. Однако в любом случае для рыболова эта охота на хищную рыбу окажется драгоценной. На браконьерство пошел 34-летний житель поселка Товопогол Приуральского района, мужчину без разрешения на рыбалку с поличным задержала полиция.

Сельчанин нигде не работает, судим не был, но теперь ему предъявляют обвинение в незаконной добыче рыбы. По данным полиции Приуральского района, у мужчины обнаружили 15 особей щекура и 123 сырка.

– Добыча (вылов) указанных водных биоресурсов в соответствии с пунктом 36.6.3 Правил рыболовства для западносибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 октября 2014 года № 402, запрещена. По данному факту ОМВД России по Приуральскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», – прокомментировала полиция. – В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В пункте «б» статья уголовного кодекса разъясняется, что браконьерство было совершено «с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит штраф от 300 000 до 500 000 рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или же лишение свободы на тот же срок.