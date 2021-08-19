«Три приступа с остановкой дыхания»: северянка с поражением легких 72% из-за коронавируса рассказала, как ее вернули с того света

Катю 23 дня вытаскивали из плена вирусной пневмонии в инфекционном госпитале Нового Уренгоя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Нового Уренгоя Екатерина Володина заболела COVID-19 в начале июля. Девушка вспоминает, что симптомы были похожи на обычную простуду, но коронавирус набросился на легкие и поразила 72% тканей. Северянка рассказала, как лечилась от злополучной инфекции.

– Все начиналось, как обычная простуда: поднялась температура, заболело горло. Но симптомы не проходили, а состояние только ухудшалось. Появилась одышка, ломота в костях. На томограмме врачи обнаружили 30% поражение легких и сразу госпитализировали, – вспоминает Екатерина Володина.

Через несколько дней поражение легких увеличилось до 72%. Лечащий врач-терапевт Анастасия Худякова круглосуточно контролировала состояние больной. Доктор прибыла на Ямал из Тюмени, где трудится в инфекционном госпитале. Это ее вторая командировка на Ямал, первая была в конце прошлого года. По словам врача, в третью волну коронавируса такие обширные поражения легких, как у Екатерины встречаются все чаще. Пациентке едва за 30 лет, она не прививалась и отсюда тяжелое течение болезни, постановил консилиум.

Лечащий врач-терапевт Анастасия Худякова круглосуточно контролировала состояние больной Фото: Сайт правительство.янао.рф

Катю 23 дня вытаскивали из плена вирусной пневмонии в инфекционном госпитале Нового Уренгоя. После выписки ей понадобится два месяца, чтобы легкие полностью восстановились. Не мудрено, что теперь северянка изменила свое отношение к болезни.

– Я не воспринимала всерьез эту болезнь, поэтому и не стала прививаться. Но коронавирус оказался настолько коварным, что чуть не лишил жизни. У меня было три сильнейших приступа с остановкой дыхания, когда врачи буквально возвращали меня с того света. Я очень благодарна всему персоналу за заботу и поддержку! – говорит Екатерина. – Если вы еще не поставили прививку, обязательно сделайте это. Нет ничего ценнее жизни.

Пациентке едва за 30 лет, она не прививалась и отсюда тяжелое течение болезни, постановил консилиум Фото: Сайт правительство.янао.рф

Как сообщает департамент здравоохранения Ямала, в регионе развернуто 78 прививочных пунктов, еще один откроется в ближайшие дни в Новом Уренгое во Дворце спорта «Звездный». Полностью привились около 136 тысяч ямальцев, более тысячи жителей прошли ревакцинацию. Записаться на прививку можно на сайте «Госуслуги» или через контакт-центр больницы.

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