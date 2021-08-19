В роддоме Салехарда новоиспеченных мамочек кормят просрочкой

Фото из паблика "Подслушано в Салехарде" "ВКонтакте"

Пациентка родильного отделения Салехарда в соцсетях опубликовала фотографию, на которой запечатлела обертку печенья с просроченной датой. По словам пациентки, угощение роженицам раздали на полдник, сообщает НУР24.

Автор поста опубликовала фото упаковки от десерта, где видно, что срок годности печенья вышел месяц назад, 12 июля.

– Лежу в родильном отделении. Принесли печеньки на полдник, – написала женщина 17 августа в одном из городских пабликов.

Пользователи соцсетей поддержали роженицу, ведь такой полдник в больнице – это нонсенс. Но есть и те, кто встал на защиту медицинских работников, предположив, что возможно сотрудники больницы случайно пропустили эту партию. Впрочем, есть и такие сообщения:

– Какие нежные стали, подумаешь просрочено несколько дней, раньше в советское время не смотрели на даты и никто не умер от просрочки... – считает Светлана Филиппова.

Департамент здравоохранения Ямала отреагировал на жалобу из родильного отделения.

– По данному инциденту проведена проверка. При списании продуктов с истекшим сроком годности, одна коробка с просроченным печеньем по ошибке попала к продуктам надлежащего качества. К сотрудникам, отвечающим за качество питания пациентов в стационаре, будут приняты меры дисциплинарного характера. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию, – пояснило ведомство.