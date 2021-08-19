Погода на Ямале на 19 августа: ночью похолодает до -1

По погоде на Яблочный спас в народе судили о будущем январе. Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом северо-западный 6-11 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +4… -1 градусов, днем воздух прогреется до +10… +15 градусов.

Салехард: + +14 градусов, облачно, ветер легкий, западный 1 м/с.

Лабытнанги: +14 градусов, облачно, ветер тихий, юго-западный 1 м/с.

Яр-Сале: +11 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.

Тазовский: +10 градусов, ясно, ветер умеренный, северо-западный 6 м/с.

Новый Уренгой: +9 градусов, облачно, ветер умеренный, северо-западный 7 м/с.

Тарко-Сале: +11 градусов, облачно, ветер умеренный, северо-западный 5 м/с.

Губкинский: +11 градусов, облачно, ветер умеренный, северо-западный 5 м/с.

Надым: +13 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.

Ноябрьск: +11 градусов, облачно, ветер слабый, северный 4 м/с.

Муравленко: +11 градусов, облачно, ветер слабый, северный 5 м/с.

Сегодня – Яблочный спас. Официальное название церковного праздника – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Однако на Руси он известен как Яблочный Спас, или Второй Спас (Первый – Медовый Спас).

К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги, причём, у каждой хозяйки был собственный рецепт приготовления яблочного пирога, поэтому, приходя в гости, можно было отведать какое-то новое вкусное блюдо.

До Второго Спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом вкушали. Иногда, доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно обязательно исполнится. В южных районах наравне с яблоками освящали и пробовали первый виноград.

В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас — бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», — подмечали люди. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.