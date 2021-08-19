Под Надымом снова пожар: тушили почти час

Фото: МЧС Ямала

Бесхозное строение загорелось вчера днем, 18 августа, в поселке Приозёрный, что недалеко от Надыма. Сообщение о пожаре поступило дежурным МЧС в 14:35 по местному времени, сообщает пресс-служба ведомства.

Тушили пожар шестеро огнеборцев, выезжали на двух спецмашинах.

– В 15:19 пожар был ликвидирован. Огнем повреждено: строение на площади 72 квадратных метра. Причина пожара и ущерб устанавливаются, – сообщает МЧС Ямала.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» писала о взрыве газовоздушной смеси на нефтеперекачивающей станции в 40 км от Надыма на территории коммерческой организации ООО «Яргео». Хлопок случился 17 августа, пострадали пять рабочих подрядной организации, которые занимались ремонтом объекта. Все они были госпитализированы в больницу. Вчера стало известно, что трое работников скончались от полученных травм.

Следственный комитет по Надыму сообщил, что по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.