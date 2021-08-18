Дмитрий Артюхов завершает поездку по «Честному маршруту»: оправдались ли ожидания ямальцев?

Августовская поездка Дмитрия Артюхова за рулем становится отдельным брендом, считают ямальцы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершает поездку по «Честному маршруту», стартовавшую 9 августа из Салехарда. В рамках рабочего выезда глава региона за рулем LADA XRAY уже проехал 900 км, посетил десять населенных пунктов, осмотрел значимые объекты строительства и благоустройства, провел четыре открытых уличных встречи с жителями в городах и пять – в поселках. На самой большой встрече – в Новом Уренгое – по разным данным присутствовали от 800 до 1000 человек. Остальные могли наблюдать за ходом события в прямом эфире в аккаунтах Дмитрия Артюхова и на местных ТВ-каналах.

Чтобы выяснить, насколько подобное мероприятие интересно ямальцам и каких результатов они ждут, в преддверии поездки Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос. Выяснилось, что подавляющему большинству – 67% жителей – поездки Дмитрия Артюхова интересны, а среди ожиданий лидировали варианты: «Губернатор сам увидит проблемы территорий», «Губернатор проконтролирует работу местных властей» и «Губернатор услышит жителей, поймет, что нужно сделать на месте». Также эксперты пришли к выводу, что «Честный маршрут» стал самым заметным событием, это отметили 53% респондентов, следящих за жизнью региона.

По словам Кирилла Родина, руководителя отдела по работе с органами государственной власти Управления социально-политических исследований ВЦИОМ, доверие к Дмитрию Артюхову, согласно данным социологических наблюдений, стабильно растет. Максимальную динамику эксперты зафиксировали в августе 2019 года, когда глава ЯНАО впервые совершил поездку по «Честному маршруту». Тогда уровень доверия достиг 71%.

– Исследования показывают, что эти, уже ставшие традиционными, летние поездки по муниципалитетам попадают в ожидания жителей округа и позитивно оцениваются ими. Их цель видят как в аудите работы местных властей, результатом которого потом становится решение различных проблем городов и районов – 36%, так и в погружении в местную специфику – 41%, в возможности непосредственно пообщаться с жителями – 36%. Систематическая работа главы региона, ориентированная на ожидания жителей, в том числе при помощи таких масштабных коммуникационных проектов как поездки, приносит свои плоды. Уровень доверия Дмитрию Артюхову стабильно высокий, – подчеркнул Кирилл Родин.

Ямальцы ждут августа и приезда губернатора, уверены, что этот визит изменит их жизнь к лучшему Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, оставить свои вопросы и предложения имели возможность все желающие на сайте дорога89.рф и в соцсетях губернатора. Всего же на портал сбора обращений поступило 3 200 сообщений. Самые острые из них ложатся в основу маршрута. Более того, во время поездки Дмитрий Артюхов нередко приглашает авторов вопроса на пассажирское сиденье, вместе они едут и смотрят проблемы.

Так, в этом году одним из попутчиков стал Альберт Сайгафаров из Нового Уренгоя. Мужчина обратил внимание на отсутствие безопасного пешеходного перехода на мосту между двумя основными частями города, где жители передвигаются рядом с потоком машин. Самолично убедившись в его необходимости, губернатор поручил главе города просчитать решение создания легкого пешеходного моста.

– Губернатор, очевидно, ориентируется на потребности ямальцев и прямой коммуникации, – говорит Евгений Забродин, политолог, член Общественной палаты РФ. – Отсюда выбор максимально открытых форматов встреч с населением, взаимодействия с подписчиками в социальных сетях и в офлайн, своевременная реакция на их сигналы. Поездка Дмитрия Артюхова за рулем становится отдельным брендом, и люди воспринимают ее реально работающим инструментом, позволяющим главе региона не просто погрузиться в проблемы географически сложной территории, но и эффективно решать их. Ямальцы ждут августа и приезда губернатора, уверены, что этот визит изменит их жизнь к лучшему.

Поездка по большинству ключевых населенных пунктов региона позволяет показать непосредственное внимание губернатора к каждодневным и насущным проблемам жителей округа, отмечают политологи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Еще одной попутчицей в этот раз стала Мария Шрейдер. Жительница Тарко-Сале привезла главу региона на местную подстанцию санитарной авиации. Это старое здание, где очень холодно в зимнее время, отчего медикам трудно выполнять свою работу в таких условиях. Проанализировав ситуацию, чуть позже на встрече Дмитрий Артюхов сообщил о принятом решении построить для новое мобильное здание вблизи аэропорта, чем сорвал аплодисменты всех присутствующих.

– Поездка по большинству ключевых населенных пунктов региона позволяет показать непосредственное внимание губернатора к каждодневным и насущным проблемам жителей округа. Аудитория понимает, что, проехав свой маршрут, губернатор не может не узнать о ряде очевидных проблем и недоработок – их просто физически невозможно скрыть. Да и сам маршрут может измениться по ходу, так как глава региона интересуется замечаниями жителей и представителей СМИ. Такой формат вызывает доверие у людей, потому что меньше всего подходит на «чиновничью показуху». Использование таких форматов показывает, что губернатор уверен в своей политической поддержке, и, как показывают опросы ВЦИОМ, эта уверенность оправдана, – поделился мнением политолог Алексей Климовский.

Поездка-2021 – третья по счету. Губернатор впервые использовал формат в 2019 году, с тех пор каждый август садится за руль и объезжает большую часть округа. В этот раз финальной точкой станет Ноябрьск, окончание запланировано на 21 августа. По итогам каждой поездки правительство Ямала формирует список поручений, главными из которых являются улучшение жилищных условий и повышение качества дорог.