Школьников из тундры Тазовского района будут собирать с 20 августа

Фото: администрация Тазовского района

На этой неделе, с 20 августа, власти начнут собирать детей тундровиков в школы. Первые борта вертолетов полетят в самые дальние точки -– гыданскую и антипаютинскую тундру, сообщает администрация Тазовского района.

С 25 августа начнут собирать ребятишек из находкинской и тазовской тундры. Всего в школы региона должны доставить более 970 школьников.

Тем временем в Тазовском стартовала вторая смена детского летнего отдыха, организованная при районном Доме творчества и Газ-Салинском Детско-юношеском центре. Каждый новый день ребят начинается с физкультминутки и продолжается увлекательными занятиями и веселыми играми. Для юных тазовчан организуют квесты, квилты, мастер-классы, конкурсы и спортивные состязания. На посещение детского лагеря заявились почти 40 школьников, смена продлится до 28 августа.

Этим летом детские лагеря работали и при общеобразовательных школах в районном центре, Газ-Сале и Антипаюте. Во время каникул на таких образовательных площадках отдохнули более 400 мальчишек и девчонок.