В Ноябрьске «десятка» сбила четырехлетнего малыша

Фото: Госавтоинспекция Ноябрьска

В Ноябрьске водитель «ВАЗ 21101» случайно наехал на малолетнего ребенка, происшествие случилось во дворе жилого дома по адресу ул. Магистральная, 121 вчера днем, 17 августа примерно в 14:30, сообщает Госавтоинспекция Ямала.

– При движении в жилой зоне водитель допустил наезд на ребенка 2018 года рождения. Ребенок выбежал в районе третьего подъезда между машин и ударился в заднюю часть (заднее правое крыло) проезжающего автомобиля «ВАЗ 21101», – сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшие медики доставили малыша в травматологическое отделение Центральной городской больницы Ноябрьска, но там врачи лечение не назначали.

– Госавтоинспекция Ноябрьска убедительно просит всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, и быть внимательными на дороге. Родителям несовершеннолетних необходимо повторить вместе со своими детьми ПДД, объяснить возможные последствия в случае ДТП. Родителям детей дошкольного возраста необходимо строго осуществлять контроль за безопасностью своего ребенка, исключить неожиданное появление малолетнего на проезжей части, – обратилась к горожанам Госавтоинспекция Ноябрьска.

Дополним, за прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 10 ДТП, а с начала 2021 года - 2942 ДТП, в них погибло 17 человек и 176 травмировано, в их числе 15 детей.