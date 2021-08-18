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Здоровье18 августа 2021 12:33

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 августа 2021 года увеличилось на 125 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 августа 2021 года
Лина Орлова
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На Ямале 18 августа 2021 года от ковида скончалось пять пациентов

На Ямале 18 августа 2021 года от ковида скончалось пять пациентов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 125 и составило 45 989 человек.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки от коронавируса скончалось пять пациентов (за весь период – 556). Госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 783 человека, 107 пациентов – в тяжелом состоянии, 45 человек с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В лабораториях округа за минувшие сутки зафиксировали 125 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 45 989). 121 из них – в муниципальных образованиях (за весь период – 39 022), а четверо зараженных обнаружили на месторождениях и производственных объектах (за весь период – 6 967).

Фото: правительство Ямала

Фото: правительство Ямала

За последние сутки в России выявлено 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 713 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 663 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 909 летальных исходов, выздоровели 5 939 037 человек.