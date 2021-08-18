В Губкинском построят Ледовый дворец, сквер и новые жилые микрорайоны

Фото: администрация Губкинского

Ледовый дворец построят в Губкинском, а деньги на стройку окружное правительство выделит уже в сентябре 2021 года. Эту информацию озвучил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с горожанами.

Как сообщил глава округа, проект спортивного комплекса уже готов, дело остается за малым – профинансировать стройку. Ледовый дворец станет подарком к 35-летию Губкинского. Объект планируют сдать к концу 2024 года. Кстати, такой подарок ждет и новоуренгойцев – в газовой столице России ледовую арену планируют построить в микрорайоне Олимпийский.

Фото: администрация Губкинского

Дополним, в Губкинском Дмитрий Артюхов побывал 16 августа, следуя по «Честному маршруту». Глава региона прогулялся по обновленному центру города, где этим летом возвели игровую зону, сквер-пергола с оригинальными качелями и композицию у камня в честь основания города. А еще губернатор Ямала и глава Губкинского Андрей Гаранин сфотографировались под пальмой – таких нигде на Ямале больше нет, отметил Дмитрий Артюхов.

Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

Это не все преображения города-юбиляра. В следующем году здесь обновят сквер по особому проекту – его дизайн готовят школьники. Такую идею озвучили инициаторы конкурса на лучшее оформление общественной территории. В сквере установят удобные скамейки, облагородят набережную озера, поставят арт-объекты, биотуалеты и кафе, деревья украсят разноцветной иллюминацией. Обновление сквера пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Губкинский – город-лидер по строительству нового жилья. Сейчас здесь возводится 33 дома. Глава региона посетил будущие 17 и 18 микрорайоны. Год назад, во время осмотра строительной площадки, в микрорайоне 18 было построено по одному этажу в трех домах, сегодня уже возведены четыре четырехэтажных дома.

Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

А ЕЩЁ…

Губернатор Ямала путешествует по региону на красной «Ладе». Автомобиль Артюхов пообещал подарить волонтерам Губкинского, подробности в видео.