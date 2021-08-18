Документалисты из Европы снимают фильм о Северном морском пути

Фото: www.yanao.ru

Документальный фильм «Северо-Восточный морской путь» снимут кинокомпании «Домино Продакшн» (Бельгия) и «Литл Биг Стори» (Франция), к съемкам кинематографисты приступят уже сегодня, 18 августа, а завершатся 6 сентября. Работа над документалкой пройдет в районе реки Морды-Якха (Ямальский район).

Международный кинопроект расскажет о Северном морском пути, о роли России в его эксплуатации, о новых возможностях и трудностях, связанных с глобальным потеплением климата, о традиционном образе жизни и культуре коренных народов Севера.

Экспедиция будет снимать жизнь ненцев Ямальского района в период каслания по маршруту – от побережья Карского моря на юго-восток вверх по долине реки Морды-Якха. Часть этого пути будет проходить мимо объектов ТЭКа в районе Бованенково.

– Все члены съемочной группы имеют отрицательные ПЦР-тесты и разрешение на пребывание в соответствующих территориях, где будет проводиться съемка. Съемки фильма проводятся при организационной поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, – сообщается на сайте www.yanao.ru.