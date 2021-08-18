На вершине Казбека: ямалец покорил двуглавый вулкан на границе России и Грузии

Радовало альпинистов, что повезло с погодой – яркое солнце и живописная местность подарила на память красочные фотографии. Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

«Тебе, Казбек, о, страж востока, принес я, странник, свой поклон», – посветил строки Михаил Лермонтов могучему пятитысячнику. Двуглавый вулкан расположен на российско-грузинской границе. Маршрут при восхождении на гору сложен из-за перепадов высот, но сложности эти ожидаемы и стоят того, чтобы покорить горную вершину, считает путешественник из поселка Лонгъюган Надымского района Владислав Потапов. Северянин взошел на Казбек в начале августа, подробности о восхождении он рассказал «МК Ямал».

Радовало альпинистов, что повезло с погодой – яркое солнце и живописная местность подарила на память красочные фотографии. Вставай в путь приходилось еще затемно, начинали подъем при свете фонарей. В пути обязательно делали привалы – чтобы отдохнуть и насладиться красотами вершины.

– И вот группа уже на седловине, перед последним рывком к вершине. Как правило, те, кто нашел в себе силы дойти до седловины, уже дойдут до вершины, поэтому инструктор позволил нашей «связке», состоящей из молодежи, пойти первыми. И вот мы на вершине, ощущения незабываемые! По вершине горы проходит граница между Россией и Грузией, забавно было ощущать себя в двух государствах одновременно, – рассказал Владислав Потапов.

Восхождение было сложным, и для него нужна определенная физическая подготовка. Ямалец отметил, что, посвятив себя альпинизму, он многое поменял в жизни: увлекся бегом, стал ходить в спортзал. Теперь ему не страшны восхождения — даже на пятикилометровые горы. Прежде надымчанин поднялся на обе вершины Эльбруса, а после Казбека планирует покорить Белуху – высшую точку Алтайских гор.