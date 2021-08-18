Праздничный Арбат на Ленинградском проспекте ждет новоуренгойцев в день города

Фото: администрация Нового Уренгоя

Культурную, спортивную и досуговую программу анонсировала администрация Нового Уренгоя в день рождения города, 4 сентября. Все мероприятия будут проходить на уличных площадках с соблюдением ограничительных мер, поясняют организаторы.

Самым ожидаемым событием для горожан и гостей города остается праздничный Арбат, который пройдет на Ленинградском проспекте.

– Арбат – отличная возможность для творческих людей заявить о себе. Приглашаются мастера декоративно-прикладного творчества, художники, музыканты, кулинары, спортивные тренеры и так далее. Здесь можно будет выставить свою продукцию, провести мастер-класс, организовать фотозону. Горожане с удовольствием познакомятся с вашими талантами, приобретут поделки и сувениры, – сообщают организаторы праздничных мероприятий.

В ярмарке творчества могут принять участие все желающие, приветствуются новые идеи и предложения. Свои задумки новоуренгойцы могут высказать специалисту Управления культуры города Новый Уренгой по телефону 8 902 826 86 12 (Ильмира).