В Салехарде патруль вернул горожанке дамскую сумочку с документами и деньгами

Фото: полиция Салехарда

Наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по Салехарду – сержант полиции Ильгам Бакиев, сержант полиции Михаил Шестаков и стажер Владислав Васьков, которые в кратчайшие сроки вернули владелице ее дамскую сумочку, сегодня выслушивает слова благодарности от северянки. В ее сумке были документы и деньги – нажитое женщина беспечно забыла на лавочке в парке 16 августа.

Парк патрулировал наряд ППС, полицейские обратили внимание на мужчину, который шел с неподходящим ему аксессуаром – он передвигался по городу с дамской сумкой. Правоохранители остановили «модного» салехардца для выяснения обстоятельств.

– В ходе предварительной проверки полицейскими установлено, что задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел в городском саду бесхозно лежащую сумку с документами и денежными средствами и забрал ее, после чего был остановлен правоохранителями, – сообщает пресс-служба полиции.

Спустя некоторое время в полицию с заявлением обратилась владелица дамской сумки. Так потерянное имущество оперативно вернули в руки северянки.