Кибермошенник украл у ноябрянина 300 000 рублей

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Хотел сэкономить, но остался с носом: ноябрянин искал по сходной цене стройматериалы среди объявлений в социальных сетях, а когда нашел – лучше бы переплатил. На живца его поймал 16 августа продавец, предложивший 296 000 рублей за необходимый покупателю товар. После перевода средств киберпреступник бесследно канул в паутине Интернета.

– Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, ноябрянин перевел на банковский счет неизвестного лица денежные средства в сумме 296 000 рублей. В дальнейшем, с целью уточнения срока доставки, заявитель неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон его не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены, – выяснила полиция Ноябрьска, куда поступило заявление о краже.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», оперативники начали розыск. Сотрудники ноябрьской полиции в очередной раз просят граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными в Интернете и по телефону, быть осторожными, не торопиться переводить деньги, выполняя условия злоумышленников.

Однако эта же просьба характерна для всех ямальцев. Например, в соседнем Муравленко женщина стала жертвой обмана по старой схеме с применением все тех же соцсетей. Заявление о мошенничестве поступило в полицию 13 августа. Накануне горожанка получила сообщение в социальной сети «ВКонтакте» со страницы своего знакомого, он попросил в долг деньги.

– Следуя просьбе, потерпевшая перечислила по указанным реквизитам около 20 000 рублей. Когда выяснилось, что страница в социальной сети взломана, а деньги переведены мошеннику, женщина обратилась с заявлением в отделение полиции. По данному факту следственным отделением ОМВД России по Муравленко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили полицейские.

Правоохранительные органы оставили рекомендации, следуя которым вы обезопасите себя от налетов кибермошенников. От взлома аккаунта уберегут правила:

1) создавать сложные пароли;

2) никогда не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомые люди;

3) всегда смотреть на адрес сайта в поисковой строке браузера, прежде чем осуществить вход на свою страницу.

– При поступлении сообщения в социальных сетях с просьбой занять денежные средства, необходимо лично связаться с человеком, отправившим сообщение, после чего принимать какое-либо решение, – рекомендуют полицейские.

КОНКРЕТНО

За семь месяцев 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 1390 преступлений (мошенничеств, краж) в сфере IT-технологий.