Житель Пангоды забил до смерти вахтовика из Тюмени

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Застолье накануне праздника закончилось зверским убийством вахтовика из Тюмени. Мужчины пили в местном общежитии в ночь с 24 на 25 декабря, в комнате за застольем завязалась ссора – тюменец загрубил в адрес хозяина. Слова оскорбили пьяного жителя Пангод и за это он насмерть забил собутыльника.

Обстоятельства пьянки с летальным концом расследовали следователи СКР по Надыму: на основании случившегося было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

– В ходе застолья произошла ссора между двумя мужчинами. Ночью 25 декабря конфликт продолжился – 30-летний обвиняемый, желая отомстить за высказанные в его адрес грубые слова, жестоко избил жителя Тюменской области. От полученных телесных повреждений 35-летний мужчина скончался на месте происшествия, – сообщили факты силовики.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Теперь же уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.