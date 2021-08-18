Четыре ямальских педагога стали лучшими в России, объявил Минпросвещения РФ

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Четыре педагога Ямала вошли в список учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности. Перечень лучших учителей России опубликован на сайте Министерства просвещения и науки РФ.

За звание лучшего учителя России боролись учителя со всей страны. В федеральный перечень вошли четыре ямальских педагога. Они получат премии за высокие профессиональные достижения.

Лучшими учителями названы учитель русского языка и литературы из Салехарда Валентина Кашаева, учитель английского языка из Нового Уренгоя Елена Старцева, учитель биологии из Приуральского района Евгения Потешина и учитель физики из Надымского района Антонина Росчинская.

С победой землячку поздравил глава Приуральского района Иван Сакал.

– Еще месяц назад всем сообществом Приуральского района искренне болели за нашу землячку и желали успеха в конкурсе, а сегодня наш педагог в числе Лучших учителей России. Гордимся талантливым педагогом и желаем Евгении Анатольевне неиссякаемой энергии и дальнейшего профессионального развития, – написал Иван Иванович в своем Instagram.