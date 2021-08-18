Погода на Ямале на 18 августа: на Руси на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку

Сегодня в народном календаре – день Евстигнея Житника. На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 18 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +9… +14 градусов, по западу +2… +7 градусов, днем воздух прогреется до +13… +18 градусов.

Салехард: +13 градусов, облачно, ветер свежий, северо-западный 8 м/с.

Лабытнанги: +13 градусов, облачно, ветер умеренный, западный 7 м/с.

Яр-Сале: +11 градусов, облачно, ветер умеренный, западный 6 м/с.

Тазовский: +12 градусов, облачно, ветер умеренный, западный 5 м/с.

Новый Уренгой: +12 градусов, облачно, ветер умеренный, западный 6 м/с.

Тарко-Сале: +12 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.

Губкинский: +13 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.

Надым: +13 градусов, облачно, ветер умеренный, западный 6 м/с.

Ноябрьск: +14 градусов, облачно, ветер умеренный, северо-западный 5 м/с.

Муравленко: +13 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 5 м/с.

Сегодня в народном календаре – день Евстигнея Житника. На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила. Для этого рано утром выходили в поле с конопляным маслом и произносили: «Мать Сыра Земля! Уйми всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела». После этого на почву выливали немного масла. Так повторяли четыре раза, каждый раз поворачиваясь в направлении одной из сторон света и прося Землю защитить то от ветров, то от метелей, то от морозов. В конце обряда на поле бросали всю склянку с маслом.

Днем, во время жатвы, крестьяне старались найти такой стебель, на котором одновременно выросло несколько колосьев. Если кому-то попадались двенадцать колосьев на одном стебле, такую находку называли «житной маткой» и хранили до следующей весны. При посеве зёрна с житной матки первыми бросали в землю ради богатого урожая.

В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий вид. Связки лука развешивали и в комнатах – чтобы воздух очищался (как сейчас известно, лук является хорошим антисептиком).

По дню Евстигнея судили о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.