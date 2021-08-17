Мастера уличных скульптур создали композиции в Тарко-Сале на фестивале «Легенды Севера»

Фото: администрация Пуровского района

Над созданием скульптурных композиций трудились 16 мастеров из восьми регионов России. Свое мастерство участники X юбилейного международного фестиваля-конкурса парковой скульптуры «Легенды Севера» продемонстрировали в Тарко-Сале.

Как сообщают организаторы, скульптуры участники создавали на тему «Семья и детство», на это ушло неделя, а работали мастера на площади КСК «Геолог». В итоге творческих состязаний лауреатом первой степени стал житель Салехарда Сергей Корольков, на втором месте – Роман Петров из Республики Саха (Якутия). А на третьем месте – житель Красноселькупа Алексей Кубалев.

Напомним, фестиваль парковой скульптуры на Ямале проводится 17 лет. В 2006 году он получил международный статус при участии мастеров из Ирландии и Швейцарии. В Тарко-Сале конкурс принимают во второй раз. Фестиваль организован благодаря реализации национального проекта «Культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди».