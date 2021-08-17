В Новом Уренгое 17 августа тушили два пожара

Фото: МЧС Ямала

Сегодня, 17 августа, новоуренгойские спасатели дважды выезжали на тушение пожаров. Оба случились примерно в 10:00.

В 09:49 на улице Таежная произошло возгорание тепловой изоляции в камере коммуникаций. На место происшествия прибыли 14 огнеборцев и три пожарные машины, а также два бойца противопожарной службы ЯНАО на спецтехнике. На месте пожарные увидели, что огонь разошелся на площади 2 кв. м, пожар ликвидировали в 10:12, его причина и ущерб от ЧС устанавливают дознаватели.

Уже в 10:18 очевидцы сообщили о возгорании многоквартирного жилого дома на проспекте Ленинградский. На место выехали три спецмашины – 11 человек личного состава МЧС, а также были задействованы два человека личного состава и одна единица спецтехники противопожарной службы ЯНАО.

– Огнем повреждена кровать и закопчена комната на площади 2 кв. м. В 10:27 пожар был ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются, – сообщает МЧС Ямала.