На Ямале привилось только половина жителей, врачи тревожатся об успехе вакцинации

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Более 135 000 человек полностью привилось от коронавируса COVID-19 на Ямале – это всего 56 % населения региона. При этом ежедневно ковид выявляют у более 130 человек, отмечают специалисты. Врачи «красной зоны» призывают жителей пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и серьезных осложнений.

– Вакцинация не дает стопроцентной гарантии, что человек не заболеет, но она точно защищает от тяжелого течения болезни. На практике в нашей реанимации не было ни одного пациента, прошедшего полный курс вакцинации от Covid-19, – говорит анестезиолог-реаниматолог Ноябрьской городской больницы Роман Духнич.

Его коллега Владимир Байбиков отметил, что теперь болезнь протекает гораздо тяжелее, чем в первую волну. Так, в Ноябрьской больнице развернули ковидный госпиталь на базе терапевтического корпуса, в котором сегодня лечат от ковида около 200 человек. Притом более 20 пациентов находятся в реанимации, ни один из них не привит.

Записаться на прививку можно на сайте «Госуслуги» или через контакт-центры больниц. В регионе развернуто 78 пунктов вакцинации, в том числе несколько круглосуточных. На сегодняшний день в регионе развернуто более 1000 коек для больных коронавирусной инфекцией. В случае необходимости в округе имеются достаточные мощности для организации дополнительных мест для госпитализации.

– Медики делают все возможное, чтобы победить болезнь. Мы призываем ямальцев помочь врачам и защитить себя и близких с помощью прививки. Совсем скоро начнется новый учебный год, ямальцы вернутся из отпусков. Чем больше в регионе будет привитых людей, тем меньше риск очередного всплеска заболеваемости и введения дополнительных ограничений. Поэтому о вакцинации нужно задуматься сейчас, – считает первый замдиректора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.