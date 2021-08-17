«Ямал – это что-то сказочное»: команда «ТопБЛОГ» путешествует на Крайнем Севере

Фото: правительство Ямала

Культура коренных народов Севера, жизнь в чуме и цифровой детокс, северное сияние, охота и рыбалка, покорение рек и гор Полярного Урала – все это и многое другое ждет российских блогеров, прибывших на Ямал. Финалисты проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» отправились в блог-тур по России, а Ямал стал седьмым регионом на их пути. В регион прибыли наставники и эксперты проекта Шевги Ахадов, Антон Каравайцев и Фармин Велиев.

– Ямал – это что-то сказочное. Огромная территория, которая осталась в первозданном виде. Думаю, жители мегаполисов, которые устали от постоянного шума и суеты, просто обязаны здесь побывать. Это отличная возможность восстановиться, набраться новых сил, отдохнуть душой, – не скрывает восторга эксперт проекта Антон Каравайцев.

Блогер-миллионник, юморист и автор YouTube-шоу под названием «Жарище» Шевги Ахадов признался, что впервые на Ямале и все здесь для него станет открытием.

– Нам удастся соприкоснуться с бытом местного коренного населения. Это безумно интересно! Люди, которые помнят национальные традиции, рассказывают о них другим, делают большое дело. Ведь только так можно сохранить колорит страны. Я буду показывать все пункты нашего маршрута в сторис. И надеюсь, что мои подписчики захотят увидеть все своими глазами и приедут на Ямал как туристы, – поделился впечатлениями Шевги Ахадов.

Еще один участник тура Фармин Велиев рассказал, что много слышал о ямальском крае, но никогда не мог подумать, что когда-то побывает на Крайнем Севере. Вместе с финалистами проекта в своих аккаунтах блогеры будут рассказывать о самых живописных ландшафтах, интересных традициях коренного населения и необычных активностях, которые могут попробовать все гости ЯНАО.

– Каждый год регион привлекает все больше туристов и регулярно становится съемочной площадкой для различных тревел-шоу. Это говорит о растущей привлекательности края. Уверены, топовые блогеры рунета и финалисты проекта «ТопБЛОГ» во всей красе покажут и расскажут подписчикам о нашем северном крае, – сказал директор департамента молодежной политики туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Наиль Хайруллин.

Блогеры пробудут на Ямале до 19 августа. Они увидят реку Обь, самые красивые уголки Полярного Урала и бескрайнюю тундру. Блогеров ждет знакомство с семьей оленеводов, дегустация национальной кухни, мастер-классы по традиционным ремеслам, катание на оленьей упряжке и многое другое.

«ТопБЛОГ» – это проект, в рамках которого каждый желающий может стать блогером и научиться эффективно вести соцсети. Попробовать свои силы в конкурсе могут все граждане России, достигшие 14 лет. Наставниками и экспертами конкурса «ТопБЛОГ» стали профессионалы в области продвижения и создания контента, а также блогеры-миллионники: телеведущая Елена Летучая, обладательница титула «Главная мама Instagram» Ирина Акопян, певица MIA BOYKA и другие. Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».