В Салехарде застройщик собрал 23 миллиона рублей и бросил стройку

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Уголовное дело по материалам прокурорской проверки завели ямальские следователи на организатора долевого строительства в Салехарде компанию ООО «СтройТех», которого обвиняют в привлечение денежных средств в особо крупном размере для строительства в нарушение установленных законом требований (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

Разбирательство с застройщиком потребовало немало усилий и времени. Прокуратура Салехарда проверила соблюдение законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных домов и обнаружила, что застройщик ООО «СтройТех» взялся за дюж без разрешения на строительство многоквартирного дома. Дальше без государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве предприниматель собрал с ямальцев больше 23 миллионов рублей, а строительство многоквартирника остановилось еще при возведении свайного основания.

Прокуроры внесли руководителю организации представление об устранении нарушений закона, но ответа не последовало. Тогда юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ («Умышленное неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий») и назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Потом добавила штраф и служба госстройнадзора округа – «СтройТеху» «выписали» еще штраф в размере 500 000 рублей. Только после этого прокуратура Салехарда настояла на том, чтобы следователи завели «уголовку» на нерадивого застройщика.

– В ходе судебного разбирательства подсудимый причиненный ущерб возместил в полном объеме, в связи с чем уголовное дело судом прекращено. Благодаря принятому прокуратурой комплексу мер реагирования гражданам – участникам долевого строительства возвращены денежные средства, незаконно привлеченные застройщиком, в размере более 23 миллионов рублей, – сообщила прокуратура.