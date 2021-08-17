Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 августа 2021 года увеличилось на 130 человек

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 17 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 130 и составило 45 864 человек.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки выявлено 130 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 45 864). 116 из них зафиксировано в муниципальных образованиях (за весь период – 38 901), а 14 зараженных обнаружили на месторождениях и производственных объектах (за весь период – 6 963). 24 человека выздоровело (за весь период – 43 681). Также оперштаб сообщил о пяти умерших жителях округа из-за осложнений на фоне протекающей болезни (за весь период – 551).

833 пациента госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 113 пациентов – в тяжелом состоянии, 46 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

Фото: оперштаб Ямала

За последние сутки в России выявлено 20 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 407 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 642 559 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 110 летальных исходов, выздоровели 5 918 324 человека.