Ямальцы пожаловались на «Почту России»: в отдаленное село не идут посылки

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Жители села Ныда Надымского района Ямала пожаловались в соцсетях на «Почту России». По словам сельчан, люди не могут получить свои посылки по две-три недели, якобы их не берут на борт вертолета до Ныды из-за большой загрузки.

– Проблема заключается в том, что посылки доходят до Надыма и лежат там по две-три недели, сотрудники почты говорят, что авиакомпания отказывается брать посылки, мотивируя это большой загрузкой вертолета. Вопрос к администрации Надымского района, сможет ли администрация помочь в урегулировании данного вопроса? – спросил аноним в паблике «ВКонтакте».

Администрация района пока не дала официальный комментарий, однако «Почта России» рекомендовала ямальцам написать официальную жалобу на почтовую службу, которую руководство обязательно отработает. Предприятие так же подчеркнуло, что сроки доставки посылки зависят от расстояния – для каждого населенного пункта индивидуальный расчет времени.

– Например, на доставку посылки из Тюмени отведен срок в 13 дней. Если эти нормы нарушены, человек в праве обратиться с заявлением о нарушении сроков. У нас будет проведена внутренняя проверка. Клиент имеет право потребовать выплату компенсации в случае, если будет выявлено нарушение, – сообщает «Почта России».