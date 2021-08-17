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Происшествия17 августа 2021 11:50

Буйного новоуренгойца осудили на полтора года за удар по голове

Пьяный северянин напал на полицейского на январских каникулах
Лина Орлова
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Житель Нового Уренгоя напал на полицейского, за это его осудили на год и пять месяцев строго режима

Житель Нового Уренгоя напал на полицейского, за это его осудили на год и пять месяцев строго режима

Фото: Ирина Ромашкина

Год и пять месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима дали жителю Нового Уренгоя, который буянил дома настолько разгульно, что даже напал на полицейский патруль. Всему виной шальные январские выходные.

Инцидент произошел 9 января 2021 года, в этот день дежурная часть полиции Нового Уренгоя поступило сообщение от местных жителей о скандале соседей. На месте патрульных встретил пьяный буйный хозяин жилища, отчаянно вступивший в полемику и в рукопашную с представителями закона.

– Ранее судимый мужчина 1966 года рождения стал вести себя агрессивно, на законные требования полицейского, находящего при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия не реагировал и ударил полицейского в голову, – сообщает полиция Нового Уренгоя.

Буяна успокоили в отделении полиции, а после на мужчину завели уголовное дело следственный комитет Нового Уренгоя по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

– Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд. В июле 2021 года Новоуренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа подсудимый приговорен к лишению свободы на срок один год пять месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – подытожила пресс-служба УМВД России по Ямалу.