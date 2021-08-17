В Мужах умер известный на Ямале ветеран труда Александр Курги

Фото из соцсетей главы Шурышкарского района Олега Попова

Старожил Шурышкарского района, блокадник Ленинграда и ветеран труда Александр Иванович Курги скончался на 83-м году жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

– Земляки, пришла скорбная новость. Не стало Александра Ивановича Курги. Знал Александра Ивановича лично и всегда относился с большим уважением. В памяти родных и знакомых он останется спокойным, немногословным человеком. Светлая память труженику и старожилу района. Соболезнования родным и близким, скорблю вместе с вами, – передал Попов.

Александр Иванович – попал на Север из блокадного Ленинграда будучи ребенком, в 1943 году, вместе с другими финнами. Село Мужи стало для него вторым домом. Без малого полвека Курги отдал родному предприятию – Мужевскому рыбоучастку. Он начинал трудовиться на флоте рыбаком, постепенно дослужился до должности руководителя рыбоучастка. В этом статусе он работал 27 лет, до выхода на пенсию. За трудолюбие Александра Ивановича не раз награждали почетными грамотами и благодарственными письмами от лица руководства района и районной думы.