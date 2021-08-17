В Муравленко заблокировали шесть сайтов, торгующих трудовыми книжками со стажем

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Прокуроры Муравленко мониторили Интернет и нашли шесть сайтов, где местным жителям предлагали купить трудовые книжки уже с приличным трудовым стажем. Правоохранители напомнили, что как продажа, так и покупка поддельных документов карается законом.

Ведомство заявляет, что согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная ответственность. Ответственность за приобретение или сбыт официальных документов установлена статьей 324 УК РФ.

– Свободный доступ к указанным сайтам является причинами и условиями, способствующими совершению преступлений и разрушению общественных устоев. В этой связи прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с заявлениями о блокировке указанных сайтов. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебный акт обращен к немедленному исполнению, – сообщила пресс-служба прокуратуры Муравленко.

В Надыме прокуроры так же разбирались по инциденту, связанным с трудовым кодексом РФ. Горожанка обратилась в Надымскую городскую прокуратуру с просьбой разобраться с индивидуальным предпринимателем, не оформившим ее официально на работу.

– Установлено, что заявитель осуществляла трудовую деятельность в должности пекаря. В нарушение требований закона трудовые отношения с ней не оформлены, окончательный расчет после увольнения не произведен. Общая сумма задолженности составила 70 000 рублей. В целях восстановления трудовых прав работника городским прокурором предпринимателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого заключен трудовой договор, задолженность погашена в полном объеме, так же начислена и выплачена компенсация за задержку выплаты заработной платы, произведены отчисления налогов и страховых взносов, – рассказали прокуроры.

На предпринимателя возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ.