Тундровикам Ямальского района купят оленей

Фото с личной страницы Андрея Кугаевского "ВКонтакте"

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский встретился с оленеводами, пострадавшими от падежа скота в период гололеда. Руководство Ямала приняло решение поддержать скотоводов в покупке оленей. Об этом Кугаевский сообщил во время поездки в сеяхинскую тундру – в стойбище семьи Николая Лаптандер и на факториях Матюй-Яха и Яхады-Яха.

– Обсудив все проблемные вопросы, вместе пришли к общему выводу — наиболее весомой помощью станет приобретение оленей. Это позволит людям и дальше заниматься своим делом, – отметил глава района.

16 августа Андрей Кугаевский встретился с оленеводами предприятия «Ярсалинское», кочующими в районе Бованенково. Одной из важных тем обсуждения стало строительство оленьих переходов через Харасавэйское месторождение.

По традиции тундровикам передали флеш-карты с самой актуальной и свежей информацией и последние выпуски газеты «Время Ямала». В конце каждой из встреч Андрей Кугаевский наградил благодарственными письмами передовиков отрасли.

Напомним, зимой около 2 000 животных погибли от голода. Некоторые олени в поисках пропитания убежали в тундру, часть поголовья вернули в стада.