В Салехарде полностью газифицируют микрорайон Юбилейный

Фото: администрация Салехарда

Как строят газопровод в Салехарде в микрорайоне Юбилейный и функционирование КОСов лично проверил временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.

Как сообщает администрация Салехарда, протяженность газопровода – 1,2 км. По окончании строительных работ микрорайон Юбилейный будет полностью газифицирован. Сейчас строители прокладывают межквартальный газопровод в микрорайонах Солнечный и Юбилейный. Так, в юбилейном газ подадут к 39 домам, из которых 14 уже подключены.

Директор АО «Управление по строительству газопроводов и газификации» Сергей Мороз рассказал, существующие газовые сети в частном микрорайоне были построены более пяти лет назад и не были рассчитаны на такой объем потребления. По словам Мороза, объект вошел в комплексную программу газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций в ЯНАО до 2024 года.

– Мы уже подвели новые трубы к границам каждого участка. Само подключение будет бесплатным. Людям останется только заключить договор и «переврезаться» – проложить трубы на территории своего двора, – пояснил он.

К концу года в Салехарде газифицируют и микрорайон Солнечный, заверил мэр города Алексей Титовский. Он сообщил, что переход на природное топливо позволит снизить затраты жителей домов на теплоснабжение как минимум в два раза. На очереди микрорайон Удача, добавил глава Салехарда. К концу 2022 года возможность провести газ в свой дом получат почти 1 500 человек или 355 домовладений.

Фото: администрация Салехарда

Как отмечает в своих соцсетях Дмитрий Кобылкин, программа социальной газификации сейчас в зоне особого внимания партии «Единая Россия». Бесплатное подключение жилых домов к газу в тех населенных пунктах, в которых есть магистральный трубопровод, должно быть завершено к концу 2022 года – такой горизонт задан президентом РФ Владимиром Путиным.

– Кроме бесплатного подключения домовладений к газу – от трубопровода до границ участка – ведется работа по льготам на приобретение внутридомового газового оборудования. По инициативе нашей партии уже 32 региональных парламента приняли решение о компенсации затрат на минимальный набор для льготных категорий граждан, – сообщает и. о. заместителя секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия».

Кобылкин подчеркнул, что комплект газового оборудование обходится в зависимости от региона в 40-60 тысяч рублей без учета трубы от границ земельного участка. Заявку на подключение частного дома можно подать на сайте единого оператора: connectgas.ru. На портале можно также проверить, входит ли населенный пункт в программу газификации и выбрать необходимое оборудование.

Фото: администрация Салехарда

– Опыт Тюменской области по организации мобильного офиса для приема заявок на догазификацию может быть полезен и другим регионам страны. Согласен с аргументами тюменцев, когда они запускали этот проект – не все жители отдаленных населенных пунктов имеют возможность воспользоваться интернет-сервисами или лично приехать в областной центр для подачи заявки. Также уже в десятках регионов принято решение о компенсации льготникам затрат на приобретение комплекта газового оборудования – котла, счетчика и так далее, – сообщает Дмитрий Кобылкин.