Салехард готовится к именинам: город украсит мурал с морошкой

Фото: администрация Салехарда

Эскиз исполинского мурала с изображением морошки, который появится в Салехарде на доме по адресу улица Арктическая, 2, презентовал горожанам в своих социальных сетях мэр окружной столицы Алексей Титовский. Градоначальник пообещал, что этот и еще один арт-объект украсят город к 426-му дню рождения.

– Друзья, совсем скоро наш город украсят два арт-объекта – муралы с изображением северной ягоды и символом Салехарда. Покажу вам эскиз, который появится на здании по адресу: ул. Арктическая, 2. Черную лисицу художник нарисует на ул. Республики, 49. Из Санкт-Петербурга Павел Плетнев приедет после 20 августа и приступит к работе. Завершить арт-объекты планируется ко Дню города, – объявил глава Салехарда.

А еще накануне администрация Салехарда объявила челлендж «Просто повтори». Участников призывают продемонстрировать две фотографии: отправить старую фотографию, сделанную в городе, а также новую фотографию, сделанную в этом же месте, с теми же деталями. К фотоснимкам нужно добавить хэштеги #ПростоПовториВСалехарде, подписаться на аккаунт Салехарда в ВК, Инстаграм и Одноклассниках, отметить на фото аккаунт администрации и собирать «лайки» от подписчиков.

Фото: администрация Салехарда

– Пост, который наберет больше всех лайков, принесет победу участнику, – заверили организаторы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не только в окружной столице появятся новые арт-объекты: красота «распространилась» и в соседние города за Обь. В Лабытнанги и Харпе несколько недель украшали населенные пункты более 20 художников граффити – участников фестиваля. В итоге яркие рисунки появились на трансформаторных будках и теплокамерах. А что изобразить на рисунках, решали сами жители с помощью голосования.

Фото: администрация Салехарда

– Наша молодежь продолжает участвовать в обновлении городских пространств. Подходит к вопросу творчески. Благодарю организаторов мероприятия за то, что добавили ярких красок в нашу городскую среду, – отметила глава города Лабытнанги Марина Трескова.