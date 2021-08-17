На Ямале за сутки произошло семь аварий

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Семь дорожно-транспортных происшествий зафиксировала Госавтоинспекция Ямала в регионе за минувшие сутки, 16 августа. Во всех случаях последствиями аварий стали повреждения автомобилей, к счастью, обошлось без жертв.

– С начала 2021 года на ямальских дорогах в 2932 зарегистрированных ДТП, погибли 17 человек и 176 травмированы, в их числе 15 детей, – сообщает пресс-служба ведомства.

По-прежнему самыми уязвимыми в авариях остаются мотоциклисты и их пассажиры. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы получить травму, а в случае отсутствия защитной экипировки и мотошлема – тяжесть последствий ДТП возрастает в разы, поясняют эксперты.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Сотрудники ГИБДД в Ноябрьске вышли на дороги, чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения. По данным инспекторов, летом 2021 года в Ноябрьске было более 20 нарушений ПДД мотоциклистами.

– Мотоциклистам необходимо особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения, учитывать погодные условия и не допускать нарушений. Автомобилистам, в свою очередь, следует терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать правила, – заявил заместитель начальника Госавтоинспекции Ноябрьска Дмитрий Зеленов.