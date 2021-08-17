Погода на Ямале на 17 августа: пройдут кратковременные дожди

На Ямале 17 августа ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 17 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах будет гроза. Ветер юго-западный и западный до 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать до 14 м/с. Температура ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

Салехард: +17 градусов, ясно, ветер умеренный, северо-западный 6 м/с.

Лабытнанги: +17 градусов, ясно, ветер умеренный, северо-западный 6 м/с.

Новый Уренгой: +18 градусов, облачно, ветер умеренный, западный 6 м/с.

Губкинский: +25 градусов облачно, ветер слабый, юго-западный 3 м/с.

Тарко-Сале: +21 градусов, облачно, ветер слабый, юго-западный 4 м/с.

Надым: +20 градусов, облачно и кратковременный дождь, ветер слабый, западный 5 м/с.

Ноябрьск: +21 градусов, облачно, ветер слабый, юго-западный 4 м/с.

Муравленко: +21 градусов, ясно и слабый дождь, ветер слабый, юго-западный 5 м/с.

Фото: МЧС Ямала

В народном календаре сегодняшний день именовали Авдотья Малиновка. О том, что русские люди ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина, и детвора спешила в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод – и свой живот потешить, и принести домой, где матери варили из нее ароматное малиновое варенье на зиму.

На Авдотью – последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку.

Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. «Не иди где косят, а иди где просят. Не иди где жнут, а иди где ждут», –просили люди в этот день. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но этого мало – даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», – говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.