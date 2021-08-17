Пуровчане могут поставить прививку от коронавируса в передвижном медкомплексе Фото: Администрация Пуровского района

На Ямале первыми на ревакцинацию от ковида вышли врачи. Они призывают северян вовремя ревакцинироваться от коронавируса и демонстрируют важность собственным примером. Медики стали одними из первых участников прививочной кампании в начале года и, спустя 6 месяцев, вновь спешат поднять уровень антител, чтобы поддержать защиту от вируса и его последствий.

- Доказано, что спустя полгода после вакцинации количество антител начинает снижаться. Лично у меня через 6 месяцев титр опустился практически до нуля. Через 2 недели после повторной вакцинации они выросли до показателя, достаточного для эффективного иммунного ответа. Чтобы обезопасить себя от новых штаммов, которые являются крайне патогенными, важно сохранять иммунитет напряженным и не откладывать ревакцинацию - говорит Сергей Токарев главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО.

Повторная вакцинация доступна во всех 78 прививочных пунктах Ямала. Записаться можно через «Госуслуги» или контакт-центр больницы. Пройти ее также могут те, кто перенес COVID-19 более полугода назад. Как отмечают медики, для ревакцинации подходит любая из действующих вакцин. Врачи рекомендуют «Спутник Лайт», так как он вводится один раз и не требует повторного введения через 21 день.

На сегодняшний день 815 ямальцев уже поставили первую прививку для ревакцинации и уже больше 500 человек полностью завершили повторный курс.