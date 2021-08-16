В ямальской тундре начался сбор заявлений на социальные выплаты семьям Фото: Ямальский район в соцсети

В ямальской тундре начался сбор заявлений на социальные выплаты семьям, имеющим детей. Такое поручение Андрей Кугаевский дал специалистам районной администрации в начале августа и уже через неделю организовали первый выезд в тундру. На прошлой неделе во время рабочей поездки главы района на фактории Яхады-Яха и Матюй-Яха заместитель главы Инна Фатеева проконсультировала и помогла заполнить заявление гражданам. Она рассказала, что за два дня приняла 35 заявлений на единовременную выплату к 1 сентября детям от 6 до 18 лет. А ещё 10 заявлений принято на ежемесячную выплату детям в возрасте от 3 до 7 лет.

Но на этом поездки в отдалённые территории района не заканчиваются и продлятся до наступления межсезонья, чтобы охватить как можно больше потенциальных получателей.