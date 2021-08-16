Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 августа 2021 года увеличилось на 130 человек Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 16 августа 2021 года. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки количество заболевших увеличилось на 130 человек. С начала пандемии в округе зарегистрировано и подтверждено 45 734 случая COVID-19.

Из общего числа болеющих 862 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 113 из них по-прежнему в тяжёлом состоянии, 44 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 546 человека.

Ещё за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число достигло 6 949. Выздоровели с начала пандемии - 43 533 человека.

За последние сутки в России выявлено 20 765 новых случая коронавируса и зафиксировано 806 летальных исходов. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 621 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 171 305 летальных исходов. За весь период выписано по выздоровлению 5 899 917 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.