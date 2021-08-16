В Новом Уренгое пьяный местный житель угнал из подъезда велосипед Фото: Татьяна Коркина

В минувшие входные в дежурную часть ОМВД России по городу Новый Уренгой обратился 40-летний мужчина и сообщил, что у него из подъезда угнали велосипед стоимостью 25 тысяч рублей.

Во врем проверки полицейские выяснили, что пьяный мужчина воспользовался тем, что не пристёгнутый велосипед находился в подъезде без присмотра, выкатил его и уехал в неизвестном направлении. Угонщиком оказался 55-летний ранее не судимый житель города.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а транспорт вернули владельцу.

Напомним, мы писали ранее, как в Салехарде будут судить мужчину, который угнал велосипед за 188 тысяч рублей.