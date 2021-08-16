В Салехарде ремонтируют и модернизируют спортивные залы Фото: Администрация Салехарда

Летом в окружной столице началась масштабная работа по ремонту и модернизации спортивных объектов. Накануне объекты посетил и проверил глава Салехарда Алексей Титовский.

- Для ремонта в СОКе «Старт» закуплены все стройматериалы, окрашены колонны под зданием, установлено ограждение кровли. До конца сентября переоборудуем котельную, утеплим чердачное перекрытие, заменим окна, перекрасим фасад и установим подсветку, – отметил Алексей Титовский.

В спортивном зале «Динамо» до 25 августа планируют закупить новый инвентарь, тренажёры и компьютеры. А к концу августа планируется завершить ремонт тренажёрного зала и обновить входные двери.

- До 30 сентября в СОКе «Авиатор» появятся новые тренажёры. До конца сентября также установим новую вывеску и завершим ремонт в тренажёрном зале и фойе, – рассказал глава города.

Кроме того, новый спортинвентарь закуплен и для ЦКиС «Геолог». А в центре единоборств «Северный характер» оборудование уже установлено, на входе оборудована система контроля и управления доступом и до 25 августа там установят арт-объект «Медведь».

Ещё, по словам главы окружной столицы, в центре физической культуры и спорта до 25 августа появятся: новая шведская стенка, хореографический станок, зеркала, инвентарь для гимнастики, волейбола и баскетбола. Подрядные организации работают без отставаний и уже в октябре начнутся полноценные занятия в обновлённых спортивных залах.