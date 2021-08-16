В Новом Уренгое идет активное переселение жителей из аварийного жилья

С начала года из аварийного жилого фонда расселено 280 семей - в Новом Уренгое - 36, в Коротчаево – 232, в Лимбяяхе - 12. А денежное возмещение за изымаемые жильё получили 48 семей. Кроме того, с 2021 по 2024 годы из 320 аварийных домов планируется расселить 1 613 семей. Сейчас в городе, включая район Коротчаево, возводится 66 500 квадратных метров нового жилья под переселение. Активно реализуются жилищные программы. Одна из них - «Молодая семья», по которой в этом году на получение социальной выплаты включено 134 семьи. На конец июня свидетельства на улучшение жилищных условий получили 125 семей. Ещё одна из мер поддержки - программа «Бюджетники», на очереди 44 семьи, а в первом полугодии социальную выплату получила 31 семья.

Также, 62 многодетные семьи, состоящие в очереди и изъявившие желание получить взамен земельного участка в собственность сертификаты, в первом полугодии получили соответствующие документы.