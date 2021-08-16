Пуровчанке вручили юбилейную коробку “Малышу Ямала” Фото: Правительство ЯНАО

Юбилейный набор коробки “Малышу Ямала” получила семья Захаровых из Пуровского района. Несколько дней назад на свет появился их первенец - Лев. Подарок вручил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Набор “Малышу Ямала” вручают с 1 июня 2019 года. В него входят 47 предметов, необходимых ребёнку в первый год жизни: комплект одежды для ребёнка, кокосовый матрас, средства для ухода и многое другое. Наборы получают не только семьи, где родился ребёнок, но и взявшие под опеку или усыновившие малыша в возрасте до двух месяцев.

По информации пресс-службы Правительства ЯНАО, поддержка семей при рождении детей – важнейшая социальная задача региона. Сегодня на Ямале действуют 35 мер финансовой помощи для семей с детьми. Одна из самых значимых – региональный материнский капитал. С 1 января прошлого года при рождении второго ребенка семья может получить от региона 150 тысяч рублей, а при рождении третьего и последующих детей сумма увеличена до полумиллиона рублей.