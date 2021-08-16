На Ямале снимают художественный фильм о жизни в тундре Фото: Департамент внешних связей ЯНАО

Кинорежиссёр художественного фильма «Белый ягель» Владимир Иванович Тумаев, вместе с ООО «Альфа-студия фильм», работает над съёмками фильма про красоту природы и гармонию жизни на Ямале. Темой нового художественного фильма «Очаг» стала судьба женщин – хранительниц семейного очага, в разрезе традиционного кочевого уклада жизни коренных народов Севера.

По словам авторов, художественный фильм основан на реальных событиях и достоверность сюжета является его главной ценностью. Основной посыл кинокартины заключается во всемерной поддержке выбора молодых людей жить и работать на земле своих предков. Получив образование, они возвращаются из городов в тундру, которая благосклонно принимает их, как своих детей. Своей работой режиссёр хочет изменить стереотипы восприятия края только как источника нефти и газа. Локацией для съёмок послужила Яр-Салинская тундра, в районе поймы реки Юрибей. «Очаг» планируют выпустить в кинопрокат летом 2022 года.