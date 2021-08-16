В Тазовском районе проверили готовность школы и детского сада к новому учебному году Фото: Департамент образования ЯНАО

В Тазовском районе продолжается приёмка образовательных организаций к новому учебному году.

Накануне межведомственная комиссия работала в селе Находка. Особое внимание при проверке уделили вопросам комплексной безопасности. Из-за ремонта учебного корпуса процесс обучения будет организован в спальном корпусе. Коллектив учреждения создал все необходимые условия, чтобы не прерывать основную общеобразовательную программу школьников. А именно: готовы учебные кабинеты, в рекреациях созданы зоны для активного отдыха, занятий шахматами, творческой деятельностью. Ещё в детском саду и корпусах школы смонтирована система речевого оповещения.

Как сообщают в Департамент образования ЯНАО, для организации питания детей приобретено оборудование для пищеблока: мармит, парконвектомат, 2 морозильные и 1 холодильная камеры, посудомоечная машина, стол холодильный с охлаждающей установкой, электроплита, а ещё мебель для детского сада.