На Ямале в аварии погиб велосипедист Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, последствиями которых стали механические повреждения автомобилей. А на выходных авария унесла жизнь человека.

Трагическое происшествие произошло на 940 км автодороги Сургут - Салехард. Там, велосипедист, при перестроении на встречку врезался в двигающийся в попутном направлении автомобиль "УАЗ". В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия.

С начала 2021 года на ямальских дорогах в 2 926 зарегистрированных ДТП, погибли 17 человек и 174 травмированы, в их числе 15 детей.

Госавтоинспекторы Ямала напоминают всем участником дорожного движения о внимательности на дорогах и обязательному соблюдению Правил дорожного движения.