В Тарко-Сале в пьяной ссоре мужчина чуть не убил оппонента разбитой об голову бутылкой Фото: Татьяна Коркина

Пуровским межрайонным следственным отделом предъявлено обвинение мужчине, который подозревается в покушении на убийство.

По информации следственных органов, в июле 2021 года в Тарко-Сале, в компании, распивающей алкоголь, произошёл конфликт между двумя мужчинами. Обвиняемый, взял пустую стеклянную бутылку и два раза ударил голове 38-летнему потерпевшему. От удара бутылка разбилась, и её осколком 35-летний мужчина нанёс ещё один удар в шею оппоненту. Но так как потерпевший активно сопротивлялся преступник не смог его убить. Раненный мужчина, оказав сопротивление, удерживал обвиняемого до приезда полицейских.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства преступления. Как оказалось, обвиняемый ранее уже отбывал наказание за совершение убийства, а сейчас ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

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