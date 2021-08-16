Ямальские ученики могут получить «Образовательный сертификат для старшеклассников» Фото: Школа в Салехарде

Ямальские старшеклассники с 15 августа по 1 сентября могут подать заявку на проект «Образовательный сертификат для старшеклассников». Сертификат – это именной документ, подтверждающий право обучающихся, проявивших способности в изучении математики, физики, информатики, на оплату обучения по программам дополнительного образования. Обучение организует Центр выявления и поддержки одарённых детей в ЯНАО.

Победителей определят на основании конкурсного отбора по трём предметам: математика, физика, информатика. По каждой параллели распределят 100 сертификатов по предмету «математика», 50 сертификатов по предмету «физика», 70 сертификатов по предмету «информатика».

В прошлом году 27 салехардских старшеклассников получили образовательные сертификаты от губернатора ЯНАО по предметам физико-математического профиля.

Кроме того, для учеников, прошедших конкурс, организуют дистанционное обучение по подготовке к ЕГЭ с привлечением преподавателей вузов. Ведь главной целью проекта является не только повышение качества физико-математического, естественно-научного и IT-образования, но и помощь старшеклассникам лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ.