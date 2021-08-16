В Новом Уренгое задержали мужчину с синтетическим наркотиком Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Нового Уренгоя по подозрению в хранении наркотиков задержали 33-летнего жителя города. Во время досмотра у него нашли свёрток с порошкообразным веществом.

По заключению эксперта изъятое вещество является синтетическим наркотиком, массой 0,79 грамм. Злоумышленник рассказал полицейским, что наркотики он купил для личного потребления.

Против него отделом дознания ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Северянину грози наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, ранее мы писали, как рецидивист из Нового Уренгоя отправится в тюрьму за спрятанные наркотики, а ещё он выплатит штраф.

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