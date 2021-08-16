Погода на 16 августа на Ямале: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, на 16 августа, в ЯНАО переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днём +20,+25 градусов, ночью +5, 10 градусов.

Погода на Ямале 14 августа 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

На Руси смелые люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима. Впрочем, и без этого обряда можно было предсказать погоду: если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями - зиму ждали снежную и морозную. Также говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь». Кроме ветров в этот день опасались дождей - зарядив в этот день, они продолжались еще долго.