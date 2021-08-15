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Здоровье15 августа 2021 11:35

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 августа 2021 года увеличилось на 131 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 15 августа 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 августа 2021 года увеличилось на 131 человека.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 августа 2021 года увеличилось на 131 человека.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 45 604.

Из общего числа болеющих 853 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 113 из них - в тяжелом состоянии, 46 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 543 человека.

Также за сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 934. Выздоровели с начала пандемии - 43 416.

За последние сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 816 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 426 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 600 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 человек.