Медсестра из Тарко-Сале получила благодарность президента России. Фото - Тарко-Салинская ЦРБ.

Главная медсестра Тарко-Салинской ЦРБ Татьяна Смирнова получила благодарность президента России. Награду вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

По информации больницы, Татьяна Михайловна пошла путь от санитарки до главной медицинской сестры учреждения. Имеет сертификат и высшую квалификационную категорию по специальности «Организация сестринского дела».

На протяжении последних 4-х лет она является помощником главного врача по разработке стратегии основных направлений районного здравоохранения. Кроме того, Татьяна Михайловна – один из ведущих участников реализации программы модернизации медучреждения.